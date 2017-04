Fiskerne bør gå foran

- Meld deg på årets strandryddedugnad, er oppfordringen fra fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Øyvind Ingebrigtsen

Norges Fiskarlag er en av deltagerne under åpningsarrangement for Nordisk strandryddedag 2017.

– Vi oppfordrer alle til å melde seg på årets strandryddeaksjon, sier leder Kjell Ingebrigtsen. Den offisielle strandryddedagen er i år 6. mai, sier Kjell Ingebrigtsen i en pressemelding.

Det er Hold Norge Rent som i et samarbeid med Norsk Maritimt Museum, Nordisk ministerråd, Klima- og miljødepartementet og Skjærgårdstjenesten inviterer til åpningen av Nordisk strandryddedag 2017.

Åpningsmarkeringen holdes sammen med nordiske søsterorganisasjoner av Hold Norge rent ved Norsk Maritimt Museum i Oslo tirsdag 2. mai kl. 12.15. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er en av deltagerne under arrangementet.

- Jeg deltar også for å vise at vi som organisasjon er med på å synliggjøre vårt ansvar og positive medvirkning i å ta ansvar for hav og miljø. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen oppfordrer samtidig både lokallag og enkeltmedlemmer i Fiskarlaget til å gå sammen og registrere deltagelse i Hold Norge rents nasjonale strandryddeaksjon.

-Jeg har over flere år deltatt i strandryddeaksjonen i mine hjemtrakter ved Bodø og det oppleves som meningsfullt og viktig å gjøre en slik innsats sammen i lokalmiljøet.

Den offisielle strandryddedagen er i år lørdag 6. mai. Det er fullt mulig å selv bestemme når det skal ryddes. Se mer informasjon hos Hold Norge Rent og meld din aksjon på her: Påmeldingslink for strandrydding