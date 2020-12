- Fiskerne mer skremt enn nisa

Per Ovesen fra Stamsund frykter at pingerpåbudet vil ødelegge lofotfisket. – Påbudet har skapt usikkerhet, mange vil seile forbi Lofoten og ta torsken lenger nord, sier Ovesen, som mener at fiskerne er mer skremt enn nisa.