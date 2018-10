Fiskeslam gjør kyrne lettere drektig?

Hav og land, hand i hand.

Karina Hauge Johansen, Prosjektleder Heidner Biocluster | Kristiane Haug Berg, Daglig leder Heidner Biocluster har i et leserinnlegg til Nationen satt fiskeavfall i fokus som næringsmiddel for landbruket.

Her går det frem at det bare fra norsk fisk kastes 220 tusen tonn restråstoff hvert år. Brevskriverne mener at her er det mye å hente på et positivt samarbeid. Deviser blant annet til at alger allerede blir brukt i foret til kyrne for at de lettere skal kunne bli drektig etter inseminering.

Man ser også mange andre fordeler med å bruke fiskeavfall som gjødsel og næringsmiddel. Dette er et samarbeid mellom Heidner Biocluster, som representerer grønn side, og tre blå klynger; NCE Seafood Innovation Cluster, Blue Legasea og Biotech North, de ledende miljøene innen sjømat, marine ingredienser og marin bioteknologi. Her skal det prates om både innovasjon, bærekraft, forskning og industri og gi spillerom for samarbeid fremover.