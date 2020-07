Fiskesvindlere selger fisk som ikke finnes

Ved å opprette falske nettsider som ligner på etablerte norske fiskeriselskaper, har svindlere i utlandet tilranet seg store verdier.

Nettstedet ilaks.no skriver at Økokrim og flere politidistrikter samarbeider om å oppklare en omfattende svindel, der flere norske selskapers navn og rykte er misbrukt.

– Bedragerne oppretter falske nettsider hvor de bruker ekte norske fiskeribedrifter sine navn og ofte også navn til ledelsen eller ansatte. Informasjonen på nettsiden framstår som troverdig. Problemet med nettsidene er at kontaktinformasjon ikke stemmer. Tar en kontakt, vil en treffe på hyggelige selgere som har veldig gode tilbud på fiskeriprodukter, forteller Marthe G. Birkeland, Avsnittsleder ved Økonomiavsnittet ved Vest Politidistrikt, til iLaks.

Torsvågbruket er et av selskapene som har blitt dratt inn i saken gjennom opprettelsen av en nettside som gir seg ut for å representere selskapet. Eier Steinar Eliassen i Norfra AS bekrefter overfor nettstedet Nord24.no at to uheldige fiskekunder i Europa tapte til sammen over 400 000 kroner på svindelen.

– Vi fikk en fortvilt kjøper på tråden som ikke klarte å få kontakt med rette vedkommende på Torsvågbruket etter å ha kjøpt et parti laks, sier Eliassen.

Han har ikke solgt laks på over 12 år, og skjønte straks at noe var galt.

Ifølge ilaks.no har politiet fått inn et førtitalls anmeldelser.

Politiet har så langt avdekket bruk av følgende falske nettsider:

www.espevaerlaks.com

www.viemkcofisk.com

www.inkanorge.com

www.sunseaseafood.com

www.hansonfishingas.com

www.fjoksak.com

www.torsvagbruket.com

www.verager.pl

www.alincoas.com

www.langenesas.com

www.diamondshipping.org

www.norwegian-seafoodsupply.com

www.aschumsseafoodab.com

www.kjpedesen.com (dansk matvareeksportør, ikke fisk)

www.sjotrollhavbrukas.com