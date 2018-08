Fisket tar seg opp

Det er stor økning i aktiviteten på kysten i uke 32. Oppstart av blåkveitefiskets 2. periode i foregående uke bringer blåkveita til topps som arten med størst verdi både for fersk omsetning og totalt for norske fartøy.

Foto: Dag Erlandsen

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

I kongekrabbefisket er det stor aktivitet og leppefisket er også godt i gang sør. Økende aktivitet i seinotfisket, der 9 fartøy leverte notfanget sei. Noe labrere aktivitet for den havgående flåten i uke 32, men her er det naturligere svingninger i ukeomsetningene siden disse fartøyene er ute i lengre perioder før de losser. Råfisklagets ukeomsetning ble 164,2 mill kroner (foreløpig tall) i uke 32. Leveranser fra to russiske fartøy og ett færøysk stod for 18,8 mill kroner, hvorav 280 tonn reke ga en verdi på 11,9 mill kr, 460 tonn torsk ga en verdi på 6,5 mill kroner som var de to viktigste artene. Omsetningen for norske båter kom dermed opp i 145,5 mill kroner, fordelt med 99,2 mill kroner på ferskt råstoff, 45,4 mill kroner på fryst og 0,7 mill kr fra selvtilvirket tørrfisk. Ukeomsetninga er opp fra 119,8 mill kroner uka før, hvorav landinger fra utenlandske båter utgjorde 8,9 mill kroner.

Totalen for norske båter var da 110,9 mill kroner, fordelt med 55,5 mill kroner på fersk og 52,3 mill kroner på fryst råstoff og 3,4 mill kr fra sjøltilvirket tørrfisk. Uke 32 i fjor ga en total på 169,2 mill kroner, hvorav 165,9 mill kroner gjaldt landinger fra norske båter, fordelt med 96,4 fersk og 69,6 fryst. Råfisklagets totalomsetning hittil i år, pr uke 32, har nå passert 9 milliarder kroner, opp vel 685 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, melder Råfisklaget.