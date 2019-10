Fisket tok seg opp

Det ble en betydelig oppsetningsøkning i flere fiskerier sist uke. Det gjelder blant annet i juksafisket etter sei.

Tall for uke 39 viser en foreløpig omsetningsverdi på 119,5 mill.kroner for norske båter, melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det er oppgang i flere fiskerier. For sei er det en betydelig økning i juksafisket som bidrar til å holde omsetningsverdien stabil til tross for en nedgang i notfisket. Videre er det en liten oppgang i hysefisket som følge av økt aktivitet på line/autoline.

Også når det gjelder omsetningen av fryst råstoff er det bedring fra uka før, riktignok fra et labert nivå. Råfisklagets ukeomsetning i uke 39 ble på 126,3 mill kroner (foreløpig tall).

6,9 mill kroner gjaldt landing av en fangst fra russisk fabrikkskip med kombifangst filet/sløyd torsk og hyse. Omsetningen for norske båter utgjorde 119,4 mill kroner, fordelt med 56,0 mill kroner på fersk, 63,2 mill kroner på fryst råstoff og 0,2 mill kroner på sjøltilvirka tørrfisk.

Til sammenligning var det i fjor omsatt for 106,4 mill. kroner i uke 39. Av det var 8,0 mill kroner etter landinger fra utenlandske båter.

Omsetningen for norske båter utgjorde 98,4 mill. kroner, hvorav 32,6 mill kroner kom etter landinger av ferskt råstoff, 65,6 mill kroner var fryst og 0,3 mill kroner var sjøltilvirka tørrfisk. Oppdaterte tall for uke 38 i år viser en omsetning på 81,2 mill kroner, som er årets laveste ukeomsetning.

Ingen landinger fra utenlandske båter i uke 38. Fordelingen på norske båter var 43,0 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff, 37,9 mill kroner gjaldt fryst og 0,4 mill kroner sjøltilvirka tørrfisk.

Rekordomsetning

Totalomsetningen pr uke 38 i år er 10,9 milliarder kroner. Dette er vel 640 millioner kroner høyere enn til samme tid i fjor. For norske båter er det en økning på 510 mill. kroner, mens utenlandske har et pluss på 130 mill. kroner.

Landingene av fryst råstoff har vært beskjeden de siste ukene. I uke 39 ble det landet 8 fangster med fryst råstoff, herav 1 rekefangst. Videre var det 6 trålerlandinger med blanding av fryst torsk, hyse og sei, og én autolinefangst med stort innslag av brosme og kvitlange.

Når det gjelder omsetningen av ferskt råstoff var torsken størst i verdi. 880 tonn fersk torsk var omsatt i uke 39 til verdi 18,1 mill kroner.

Levendetorsk i Øst-Finnmark

80 tonn var omsatt levende, av kvanta fisket tidligere i sommer. Redskapsfordelingen var 410 tonn på snurrevad, 240 tonn på trål, 160 tonn på line/autoline, 50 tonn på garn og 20 tonn på juksa. Av totalen på 880 tonn var 520 tonn omsatt til kjøpere i Øst-Finnmark, der også levendetorsken ble omsatt. Videre var 260 tonn levert i Vest-Finnmark, og altså mindre kvanta utenom Finnmark.

Omsetningen av fersk sei ligger stabilt fra uke 38 og utgjør 1.090 tonn/7,8 mill.kroner i uke 39 mot 1.110 tonn/7,8 mill.kroner i uke 38. Fordelt på redskap var 340 tonn tatt på snurrevad, 310 tonn på garn, 50 tonn på not, 290 tonn på juksa og 95 tonn på line/autoline.

Sammenlignet med uke 38 er det en nedgang på snurrevad og not, mens det er en oppgang på garn og juksa. Juksakvantumet har den største økningen med 140 tonn fra uken før. Det er særlig Vest-Finnmark, Troms, Vesterålen og Helgeland som bidrar til dette, med størst aktivitet for Myre, Andenes og Sørvær.

Økningen i juksafisket demmer opp for en nedgang på andre redskaper og da særlig not som er redusert med 120 tonn fra uke 38. I uke 39 er det landet 110 tonn i Øst-Finnmark der snurrevad utgjør over halvparten av kvantumet med 70 tonn.

Snurrevad

Videre er det landet 225 tonn i Vest-Finnmark også her har snurrevad den største andelen av kvantumet med 80 tonn. I Troms er det landet 150 tonn hvorav juksa har den største andelen av kvantumet med 50 tonn. Vesterålen har 260 tonn hvorav den største andelen er tatt med snurrevad som står for 115 tonn. I Lofoten/Salten er det landet 220 tonn hvorav det meste er tatt på line som står for 75 tonn. I resterende soner er det landet mindre kvanta der Helgeland har 25 tonn og juksa som største redskap med 20 tonn. Videre er det tatt 25 tonn i Nord-Trøndelag, 30 tonn i Sør-Trøndelag og 35 tonn er tatt på Nordmøre, i alle sonene er den største andelen av kvantumet tatt med garn.

Det ble landet 385 tonn fersk hyse til en verdi av 4,2 mill.kroner i uke 39. Dette er en økning på 135 tonn fra uke 38.

I Øst-Finnmark er det en oppgang på line/autoline på 85 tonn som bidrar til at totalen for sonen lander på 165 tonn. I Vest-Finnmark er det landet 70 tonn der det meste er tatt på snurrevad som står for 50 tonn av kvantumet.

Videre er det landet 60 tonn i Troms, 30 tonn i Vesterålen, 25 tonn i Lofoten/Salten, for alle disse er line/autoline redskapet med størst aktivitet. I resterende soner er det landet kvanta fra 10 – 2 tonn.