Fiskets gang i uke 49: NVG-sild er hovedaktiviteten

NVG-sild fra nord er hovedaktiviteten i pelagisk i uke 49, melder Sildesalgslaget.

Det er fisket vel 400.000 tonn NVG-sild av et totalkvantum på 432.000 tonn når uke 49 er avsluttet.

NVG-sild:

Som ventet så er sildekvantumet i nord lavere enn de siste ukers kvantum. Totalt er det innmeldt 14.600 tonn sist uke.

Av dette har kystgruppen bidratt mest med hele 8.500 t. Fra kystgruppen har vi hatt stor aktivitet fra de minste båtene som låssetter og leverer rett fra not til føringsbåt. Disse båtene har bidratt med 4.400 t, der syv ulike føringsbåter har fraktet silden til kjøperne.

Fra ringnot har vi innmeldt 4.000 t, og fra trål 1.100 t og en shetlandsk båt har fisket 900 t.

Som uken før så er det ikke tatt fangster med stor sild vest i Norskehavet. Vi har hatt hovedfiske på fjordene nordøst for Tromsø (Kvænangen) der kystflåten har holdt til. Ute i havet har de større båtene fisket over ett stort område vest av Tromsøflaket, så langt nord som N 72⁰ 45’.

Størrelsene på all sild ligger i området fra 195 gram og opp til rundt 250 gram for silda innerst i fjordsystemene. Snittet ligger på rundt 220 g.

Mengden sild inne i fjordene har og vært størst til lenger inn en kom, og den største kystflåte har vært henvist til å fiske i ytterste del grunnet bifangst. Basert på prøver så åpnet Fiskeridirektoratet opp for fiske i Reisafjorden for hele kystflåten på fredag.

Et blikk på kvotebildet viser nå at det er fisket vel 400.000 t av et mulig kvantum på 432.666 t. Dette inkluderer at alle tar full fleks, noe vi ikke forventer.

I kommende uke vil kvantumet gå betydelig ned da få båter har kvote igjen.

Makrell:

Fra to utenlandske båter fikk vi innmeldt 3.300 tonn fordelt på tre turer. Disse fangstene er tatt øst av Shetland og størrelsen på makrellen ligger i området 408- 425 g.

Ellers har en kystbåt, «Havsund» fisket 10 t makrell tatt med snurrevad. Dette er et ny redskap i fiske etter makrell og båten er med i et prøvefiske ved bruk av dette redskap. Spennende.

For makrell kan vi med stor sannsynlighet sette to streker under året 2020.

Hestmakrell:

Fra tre forskjellige kystbåter fikk vi innmeldt knappe 50 tonn med hestmakrell. Alle fangster er tatt i forskjellige fjorder i Rogaland og Vestland

Størrelsene på hestmakrellen ligger i området 400 g.

Kystbrisling:

Vi har fem fangster med knappe 200 t kystbrisling i journalen.

Det er fangstet på ulike fjorder der «Spjæringen» har fisket 90 t i to turer i Oslofjorden. Brislingen her er stor med 55 stk/kg, og de har landet denne i Sverige.

Fra Trondheimsfjorden har «Hanne Marie» også hatt to mindre fangster med totalt 35 t.

Fra Sognefjorden meldte «Vågholm» inn hele 70 t, som er satt i lås, søndag kveld. Dette er brisling som er egnet til hermetikk med 115 stk/kg.

Indirekte konsum:

Fra fiske på «Kanten» er det to båter som har hatt fangst sist uke. De har fisket vel 500 t kolmule, 200 t øyepål, 150 t strømsild og over 200 t med hestmakrell.