Fisketurister omkom

To russiske fisketurister omkom tirsdag etter at båten deres forliste utenfor Senja.

Siste livstegn fra de to turistene som dro ut fra Torsken på Senja var ved 14-tiden, og ved 17.30-tiden dro innehaveren av fiskecampen selv ut for å se etter de to. Da han ikke gjorde noen observasjon av dem i området de var forventet å være kontaktet han politiet, melder NRK.

Et stort søk ble satt i gang, og et NH90-helikopter gjorde ved 22-tida funn av den ene personen. Den andre personen ble funnet litt senere nærmere land.