Fiskeværene – vinn eller forsvinn

Takk til Tor Are Vaskinn (Fiskebåtredernes forbund) for kommentarer («Er Finnmark en taper?» 6. d.s.). Skal vi gjøre de rette valg i fiskeripolitikken fremover må vi ha en felles problemforståelse. Jeg føler at vi langt på vei har det, jf. Vaskinns henvisning til kraftig nedgang i folketallet i Loppa kommune, min påpeking av at det der har vært en 71 % nedgang i kvotefaktorene (ikke motsagt av Vaskinn) og med en ganske god samforståelse av fordelingen av fangstverdien av torsk, fylkene imellom.

Sammenlignes tallenes tale viser retningen en stadig nedadgående trend. Her er tallene: Nord-norske andeler av norsk fanget bunnfisk og reker er redusert fra 57% i 1977-86 til 49%i 2008-2017, men enda mer dersom en fratrekker fartøy kontrollert utenfor Nord Norge ble andelen 39%. Ser vi på kvotefaktorer ser vi at

Antall 2004 Antall 21.08.2018 Endring 2004-2018

Finnmark 1673 1426 -247 - 15 %

Troms 1550 1750 200 13 %

Nordland 3653 3505 -148 - 4 %

Møre & Romsdal 736 975 282 38 %

Som vist; Finnmark er taper, Møre og Romsdal er vinner. Vaskinn avskriver dette på kontoen for «drivere» av utviklingen dvs. urbanisering og utdanning. Ingen vil bo i «utkantene». Ja vel, mitt innlegg utelukker ikke at dette er medvirkende. Kritikken gjelder imidlertid at fiskeriministeren gjør intet for å motvirke dette, snarere tvert imot – fremmer avfolkningen.

Men Vaskinn, kan ikke fiskere bo i byene? Og – det er et enda større men – hvis fiskeri er så lite forlokkende som Vaskinn vil ha det til – hvorfor måtte Høyres fiskeriminister fjerne tildelingen av gratis rekrutteringskvoter for ungdom? Denne ordning har pågått i 10 år og sørget for å lose 100 rekrutter inn i fisket. Nå er den døra lukket.

Vi i Senterpartiet vil at det skal være enkelt å starte i fisket. Vi vil at alle som ønsker det skal få drahjelp slik at de ikke setter seg i bunnløs gjeld før de har fått om bord en eneste fisk. Som det heter i vårt program (2017-21); «Senterpartiet vil: – Styrke fiskenæringa ved å sikre en variert, lønnsom og framtidsrettet fiskeflåte som gir grunnlag for rekruttering og fornying av flåten, nært knyttet til øvrig virksomhet langs kysten».