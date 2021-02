Fiskeværene – vinn eller forsvinn: Loppa neste?

Den 2. februar 2021 behandlet Stortinget regjeringens endringsforslag til kvotesystemet jf. deltakerlov og havressurslov (Prop.137L (2019-20).). Regjeringen legger til grunn at Stortinget kan behandle forslag som var fremmet som melding for Stortinget (NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem) uten å bry seg om Riksrevisjonens1alvorlige og sterke kritikk, jf. komiteflertallets uttalelse om at de "meiner at regjeringa har gjennomført lovprosessen på eit tilfredsstillande vis". (Innst.190L (2020–2021) s.6). Glemt er

Mangel på konsekvensutredning i forkant av endringsforslag, og at de ikke i større grad har vurdert «hvordan endringene i kvotesystemet har påvirket fiskeriaktiviteten i kystsamfunnene etter at de er blitt gjennomført.» (Riksrevisjonens rapport s. 21).

Dette fremgår til fulle av utviklingen i en rekke kystkommuner: Bare for å ta et eksempel: Loppa kommune i Finnmark: Endringer i antall kvotefaktorer torsk:

2004 2015 2018 utvikling 2004-2018 %

101 53 29 -72 -71 %

Som følge av dette er befolkningstallet mer enn halvert. Vi må anta at dette er villet politikk i og med at alle blå-blå fiskeriministere godtar – i strid med loven – at rederne kjøper og selger kvoter i fisket og derved «drenerer» fisketillatelser ut av Finnmark.

Regjeringen sier at vi – Norges stortingsrepresentanter – skal i vårt lovgivningsarbeid late som vi ikke har hørt noe om Riksrevisjonens rapport og de som er i regjering skal ikke ta hensyn til Riksrevisors kritikk. Ei heller lytter regjeringen til de mange «høyringsinstansar som ønskte ... å utsetje lovarbeidet til etter at Riksrevisjonen har lagt fram konklusjonane frå si undersøking av kvotesystemet i kyst- og havfisket» (Prop. 137 L (2019–2020) s. 11). En konsekvensanalyse som ville ha hjulpet oss i beslutningen hadde med letthet vist hva som var uheldige valg. Riksrevisjonens kritiserer at regjeringen dropper lovpålagte samfunnsøkonomiske analyser. Stortinget med sitt forventede vedtak godkjenner at Regjeringen fortsatt kan droppe slike analyser ved de lovendringer som nå vedtas i Stortinget.

Det Stortinget nå legitimerer, er at Regjeringen fortsetter en praksis og ignoerer Riksrevisjonens sterke kritikk. Derved legger Fiskeriministeren ned fiskevær etter fiskevær som følge av at livsgrunnlaget – kvotene – forsvinner. Det skulle være unødvendig å si at dette er alvorlig, meget alvorlig.

