Fjerde partileder til Vardø

Kystopprøret 2017 får neste uke besøk av av fjerde partileder i løpet av ett år.

Partileder Audun Lysbakken fra Sosialistisk Venstreparti, nestleder Kirsti Bergstø og stortingsrepresentant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes kommer til Vardø 31. oktober for å møte Kystopprøret 2017. Bakgrunnen for møtet er en invitasjon fra Kystopprøret 2017 som ble sendt ut til de nasjonale partilederne i fjor høst. Tunge navn

- Vi setter pris på at enda en av de nasjonale partilederne vil komme å møte oss, og ønsker han velkommen. Lysbakken er den fjerde partilederen som kommer til Vardø for å møte Kystopprøret 2017. Trygve Slagsvold Vedum fra Sp møtte aksjonsgruppa i Vardø i fjor, etterfulgt av Jonas Gahr Støre fra Ap og Knut Arild Hareide fra Krf, skriver aksjonsgruppen i en pressemelding.Plass til flere

I tillegg har Kystopprøret fått positive signaler fra Rødt og Venstre og oppfordrer samtlige partier og sentrale politikere til å komme å møte dem i Vardø.- Vi vil fortsette med å synliggjøre utfordringer og muligheter og er opptatt av å ikke gjøre fiskeripolitikk vanskeligere enn det er. Til våren skal trolig Eidesen-utvalget, som tar for seg det framtidige kvotesystemet, opp til behandling i Stortinget. Det er på tide at fiskeri blir et sentralt tema i den nasjonale debatten om landets framtid! Det handler om fellesskapets største fornybare naturressurs som skal tilhøre folket og ikke noen få - og at den skal skape aktivitet langs hele kysten.Møtet vil være på gamle Grand Hotel i Vardø. Etter møtet vil det være åpent folkemøte med fisk i fokus på Nordpol Kro.