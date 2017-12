Fjernet 1400 tonn avfall

I 2017 har 49 000 frivillige gjennomført 2800 ryddeaksjoner og ryddet nesten 1400 tonn marint avfall fra 2200 kilometer fjære.

Foto: Bo Eide

Det er strandrydderapporten 2017 i én setning.

- I år har Norges frivillige ryddere nok en gang slått alle tidligere rekorder for antall deltakere, antall ryddeaksjoner, mengde innsamlet marint avfall og antall kilometer ryddet, forteller prosjektleder Malin Jacob som utarbeider strandrydderapporten.

2017 har sett en eventyrlig økning i antall frivillige som engasjerer seg i opprydding av marint avfall, og hele 48 702 frivillige er registrert i Ryddeportalen, en økning på 163 prosent fra 2016. På landsbasis er det gjennomført 2 845 ryddeaksjoner, og dette er en økning på 108 prosent fra med 2016.

- Gåsenebbhvalen som strandet på Sotra med magen full av plast, er utvilsomt hovedårsaken til denne formidable økningen, men Miljødirektoratets tilskuddsordning har også bidratt til denne svært positive utviklingen, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Keilty Gulbransen.

Det ryddes i alle fylker både langs kysten og i innlandet langs vassdrag og innsjøer, og i år det er Hordaland som kan vise til flest ryddeaksjoner og som dermed står øverst på fylkeslisten for første gang. Nordland som har toppet denne listen flere år på rad, ligger i år på andreplass mens Møre og Romsdal har inntatt tredjeplassen.

Totalt har Norges frivillige ryddere fjernet 1 374 tonn marint avfall i løpet av 2017. Dette er en økning på 264 prosent sammenliknet med 2016.

Uidentifiserbar plast topper funnlistene. For øvrig kommer tau, isopor, drikkeflasker og drikkebokser høyt opp på funnlisten langs kysten. Isopor og drikkevareemballasje kommer også høyt opp på funnlisten langs vassdrag og innsjøer, men her kommer sneiper på topp. Under vann ligger drikkevareemballasje øverst på funnlisten.

– Forsøpling er dessverre også et problem i innlandet langs våre vassdrag og innsjøer, og i årene som kommer må vi trappe opp ryddingen i disse områdene, sier Gulbransen.

Strandrydderapporten er en årlig utgivelse som presenterer resultatene fra ryddesesongen I Norge. Rapporten er basert på tall fra Ryddeportalen og utarbeides av Hold Norge Rent med tilskudd fra Miljødirektoratet.