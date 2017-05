Fjernet «pengelukta»

Saga Fisk i Svolvær har investert 11 millioner kroner i et nytt renseanlegg. Og fjernet 95-96 prosent av «pengelukta» fra anlegget.

Foto: Aidem

Lufta fra tørrfisktørkeriet på Svinøya føres nå inn i en stor tank og dusjes tilbake til havet. Dermed er luktforholdene rundt tørrfisk-tørkeriet betydelig forbedret.

– Fiskerinæringen er fremtidsrettet, og fabrikkanlegget vårt er fremtidsrettet. Vi ønsker ikke at vår virksomhet skal bli oppfattet negativt. Derfor har vi prioritert høyt å finne løsninger som ivaretar hensynet til omgivelsene, sier prosjektleder Nora Margrethe Falch.

Sammen med ektemannen Erling eier og driver hun Saga Fisk, som har investert tungt i anlegget i Svolvær de siste årene, ut fra et ønske om å øke utnyttelsen av fisken som tas i land i Lofoten. Hoder, rygger og annet avskjær fra fileteringen på fiskebrukene har gått fra å være avfall til å bli råstoff for tørkede fiskeprodukter.

Når fiskedelene legges på brett og industri-tørkes, skjer prosessene langt raskere enn ved tørking på hjell. Luktstoffene frigjøres mer konsentrert og lukten framstår som sterkere. Saga Fisk satte nylig i gang sitt nye og moderne luftrenseanlegg for å redusere luktutslippene fra tørkeriet.

Totalt er det investert 11 millioner kroner i renseanlegget. Etter rundt én måneds drift tillater både Nora, Erling og leverandøren seg å være optimister.

95 prosent

– Anlegget er designet for å oppfylle de strengeste kravene fra myndighetene, som innebærer en rensegrad på mellom 95 og 96 prosent. Rensingen skjer uten noen form for kunstige stoffer eller tilsetninger, forklarer ingeniør og partner Knut Wiik i Purenviro – leverandøren av anlegget.

Luften fra tørkeprosessen føres inn i en 12 meter høy tank på kaia utenfor tørkeriet. I toppen av tanken, eller vasketårnet, føres det inn sjøvann. Tanken er fylt av utsyr som sørger for optimal kontakt mellom sjø-/vaskevannet og luktgassene. Vannet, som tar med seg luktstoffene, føres ut på ti meters dyp i havet utenfor Svolvær. Slik sett føres luktstoffene tilbake til sitt rette element.

Den første delen av tørkeprosessen tar to døgn, og det er her den mest intense lukta oppstår. For to år siden ble det etablert et såkalt ozon-renseanlegg ved Sagas tørrfisk-tørkeri. Det tok en del, men ikke nok. Dermed fortsatte jakten som ledet fram til vasketårnet på utsiden av tørkeriet. Erling må sies å ha nese for nye løsninger:

– Jeg merket meg blant annet at det luktet mindre når det regnet, forteller han. Det er første gang den såkalte scrubberteknologien blir brukt på denne måten.

Gjennom SkatteFUNN-ordningen, som administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Innovasjon Norge og Skatteetaten, ble det etablert et eget FoU-prosjekt for å jobbe vitenskapelig med saken – praktisk talt etter Erlings neste.

Får besøk fra Island

SkatteFUNN-ordningen har bidratt i form av skattelette tilsvarende 20 prosent av de samlede prosjektkostnadene. Fabrikken Næringshage på Sortland har bistått Saga Fisk med utforming av søknader, gjennomføring og rapportering av FoU-prosjektet.

Leverandøren Purenviro har jobbet med lokale tilpasninger for at luktutslippene skal reduseres til et akseptabelt nivå.

– Vi har blant annet benyttet vær- og temperaturdata fra flyplassen i Svolvær i kalkulasjonene. Det er kjent teknologi som er benyttet, men med betydelige lokale tilpasninger, forteller Knut Wiik. Under en inspeksjon av anlegget hos Saga Fisk, kunne han fornøyd konstatere at lufta som strømmer ut av tanken på kaia, lukter alt annet enn stramt og intenst. Nå kommer folk fra blant annet Island for å se nærmere på luftrenseren i Svolvær.