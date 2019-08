Flakstadværinger hedret

De ble hedret for lang og tro tjeneste i lokallaget til Norges Fiskarlag, Svein Arne Arntsen og Angel Eriksen.

På lagets årsmøte forleden ble overrakt en lokal suvenir til den begge. Hva kunne passe bedre enn en skarv fra smeden i Sund til Svein Arne Arntsen og Angel Eriksen for å ha stilla opp for Flakstad Fiskarlag som leder og kasserer i over 20 år.