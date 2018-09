Flere drukninger enn trafikkdrepte

– Forebygging av drukningsdødsfall er like viktig som trafikksikkerhet og vi ber derfor regjeringen og stortinget om å prioritere områdene på samme nivå i statsbudsjettet for neste år. Sommerens dystre drukningsstatistikk forteller oss at det er på høy tid med stor nasjonal kampanje med mål om å redusere antallet drukningsulykker, sier generalsekretær Rikke Lind. Redningsselskapet ber nå myndighetene trappe opp forebyggingsarbeidet og sette av midler til en nasjonal kampanje i neste års statsbudsjett. For å redusere antallet drukningsulykker mener Redningsselskapet kampanjen må nyttiggjøre seg av frivilligheten. – Tusenvis av frivillige langs kysten kan mobiliseres gjennom praktiske aktiviteter, som for eksempel sjøredning, livredning og opplæring for folk som oppholder seg i og ved vann som brygger og strender, sier generalsekretær Rikke Lind. August-tallene viser at 8 personer mistet livet som følge av drukning. Flest drukninger så langt i år har skjedd i Hordaland, Sogn og Fjordane, Trøndelag, Østfold og Telemark – alle med 7 drukninger hver. Følg lenke under for utfyllende drukningsstatistikk. Flere drukner i forbindelse med bading Så langt i år har totalt 18 personer druknet i forbindelse med bading og av disse var 16 personer under 25 år. Fem av disse har skjedd i forbindelse med bading. Men det er også mange hendelser som går bra. Philip Brackenbury (12) fra Porsgrunn og Kristoffer Berglund (15) fra Mo i Rana fikk i går Redningsselskapets diplom for heltemodig og livreddende innsats på direkten i God morgen Norge på TV2. Philip reddet broren sin Alexander (14) fra å drukne i forbindelse med en stupeulykke og Kristoffer får utmerkelsen for å ha reddet en livløs 4-åring fra å drukne under bading. – Jeg er bare glad for å kunne hjelpe til og at alt gikk bra med gutten vi fikk opp av elva. I vannet er det fort gjort at noe går galt og derfor er det så viktig at vi kan snakke om det, lære av det og forberede oss på at noe slikt kan skje, sier Kristoffer Berglund.