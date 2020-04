Flere hundre har ikke meldt ut redskapet

I Lofoten er frustrasjonen stor over fiskere som har avsluttet uten å melde ut redskapen fra feltene.

Fiskeridirektoratet skriver i en pressemelding at det fremdeles er fiske etter skrei i Lofoten, men at frustrasjonen er stor over fiskere som ikke melder ut redskapene sine når de er ferdig med fisket. De kan dermed hindre andre i å sette redskapene på ledige felt.

Fiskeridirektoratet region Nordland og Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste har i år ringt over 200 fiskere for å få de til å melde ut redskap som ikke lenger står i sjøen, men som likevel er registrert som i fiske, opplyser førsteinspektør Trond Blom i Fiskeridirektoratet region Nordland i en pressemelding.

- Alle skal melde inn faststående redskap som garn og line til Kystvaktens bruksvaktsentral når de fisker i Lofoten i skreisesongen. Men mange unnlater å melde ut redskapene når de er ferdige med fisket slik at kartene som blir brukt for å vise hvilke redskap som står hvor blir feil. Dette skaper stor frustrasjon blant de fiskerne som fremdeles fisker, sier Blom.

Han oppfordrer derfor de fiskerne som ikke har meldt ut redskap om å gjøre dette umiddelbart og på den måten vise respekt og solidaritet med sine yrkesbrødre.

- Det beste er om fiskerne selv sjekker om de har meldt ut redskapen sin så slipper vi å bruke unødige ressurser på den jobben, sier Blom.