Flere øker oppdrettsvolumet

Oppdrettsselskapene Lerøy Aurora og Salmar benytter seg av regjeringens tilbud om fem prosent volumvekst.

I en pressemelding slår regionleder for Salmar i Finnark, Ronald Wærnes fast at de ønsker å satse, og at veksten kommer i Finnmark.

- Salmar ønsker å satse for fullt på Finnmark som en av verdens best egnede regioner for fiskeri og havbruk. Som en av verdens ledende lakseprodusenter har Salmar stor tro på dette fylkets potensial som en stadig viktigere sjømatregion. Derfor har vi takket ja til å benytte oss av statens tilbud om fem prosent produksjonsøkning på alle våre 18 havbrukstillatelser (konsesjoner) i Finnmark.

Lerøy Aurora har gjort samme vurdering, for sine konsesjoner i Troms og Finnmark.

– Lerøy Aurora har identifisert lokaliteter som har naturlige forutsetninger for å unngå smitte av lus fra andre anlegg, og i liten grad er utsatt for smitte fra villaks og effektivt kan fjerne eventuelle lus som påføres fra villaks eller med havstrømmene, forteller Stig Nilsen i Lerøy i en melding til nettstedet ilaks.no.

Vederlaget oppdretterne betaler for produksjonsveksten går inn på det såkalte Havbruksfondet, som ble opprettet i kjølvannet av at Stortinget behandlet havbruksmeldinga. Opprinnelig ønsket et politisk flertall å ilegge næringa en arealavgift, men denne ble skrotet til fordel for Havbruksfondet.

80 prosent av innbetalingen på 18 millioner fra Salmar og 14 millioner fra Lerøy Aurora vil tilfalle berørte fylker og kommuner.

Det er knyttet strenge miljøkrav til kapasitetsøkningen, med maksimalt 0,2 kjønnsmoden hunnlus i gjennomsnitt per fisk.