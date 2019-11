Flere partiledere til Vardø

På rekke og rad har opposisjonslederne tatt turen til Vardø for å møte Kystopprøret, og mandag neste uke tar også partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes, reisen nordover.

Regjeringspartiene derimot lar vente på seg. Samtlige er invitert nordover siden oppstarten i 2017, sammen med budskapet om at naturressursene tilhører folket.

- Vi er glade for at Moxnes som partileder. nr 6 tar turen at han vil komme å møte oss. Dette gir oss nok en mulighet til å opprette dialog, direkte fra kystfolket, med politikerne og lederne i sør. Med seg har han også bl.a. Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat for Rødt Troms og Finnmark og Randi Sjølie fra Rødt Vadsø. Samtidig vil på nytt invitere og oppfordre partilederne fra Høyre, Venstre og Frp til å komme og møte oss,sier Eva Lisa Robertsen i Kystopprøret.

- Vi har satt sammen et spennende og variert program for dagen, som vil gi et godt blikk i både utfordringer og muligheter for kysten og fiskeriene. Både fiskemottak, Trafikksentralen, den nasjonale sjømatlinjen ved Vardø vgs og fiskere i egnebua er på programmet som vil gi et godt utgangspunkt til møtet med Kystopprøret på ettermiddagen. Vi vil også åpne dørene på Grand hotel, og ha et åpent folkemøte hvor man kan både utfordre og oppfordre partilederen. Her vil også Arne Pedersen fra Norges Kystfiskarlag delta. Vi håper så mange som mulig vil komme og dele sin kunnskap og sitt engasjement - for fisken, havet og kysten til Moxnes.

- Selv om Rødt kun har en representant i Moxnes, på Stortinget, vet vi at han er en dyktig politiker som evner å sette saker på dagsorden. Vi har trua på at han vil gjøre det med fiskeri også. Politikken som i dag føres, gjør at folket eiendom samles på færre og færre hender og hvor det skjer mer og mer bearbeiding og verdiskaping i andre land enn Norge. Denne politikken må snues.