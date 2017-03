Flere sjarkulykker

Mens antall ulykker og dødsfall på havet var historiske lave i fjor, økte antall dødsfall på fiskefartøy under 15 meter.

Foto: Dag Erlandsen

Det viser Sjøfartsdirektoratets statistikk for fjoråret. Fem av i alt syv dødsfall skjedde på fiskefartøy under 15 meter i 2016, mot bare én hendelse i 2015.

– Fiskefartøy er en fartøygruppe hvor vi historisk sett har hatt mange dødsulykker, og vi har stort fokus på ulykkesforebyggende arbeid rettet mot fiskeflåten. Målet er at alle fiskere skal komme seg trygt hjem, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Markert skille

Utviklinga i den minste flåten skiller seg markert fra den øvrige ulykkesstatistikken. Antall skipsulykker i fjor var det laveste på syv år, mens vi skal nesten 30 år tilbake for å finne færre personulykker på havet.

446 ulykker ble registrert, mot 499 i 2015. Tilsvarende har direktoratet registrert syv dødsfall og 16 forlis i 2016, mot henholdsvis ni dødsfall og 22 forlis i 2015.

Av de 232 registrerte personskadene medførte syv dødsfall. Dette er en nedgang på to omkomne sammenlignet med 2015. De syv dødsfallene skyldes fem tilfeller av fall til sjø, og ett tilfelle av fall om bord. Det siste dødsfallet skjedde i forbindelse med et forlis, hvor hendelsesforløpet fortsatt er uavklart.

Seks av de i alt syv dødsfallene skjedde på fiskefartøy. Det siste dødsfallet skjedde på et lasteskip.

Grunnstøtinger

Grunnstøtinger og kontaktskader utgjør en stor andel av skipsulykkene. Av de i alt 235 skipsulykkene i 2016 utgjør grunnstøtinger omlag 42 prosent, mens kontaktskader utgjør omlag 15 prosent. Den tredje mest hyppige skipsulykkestypen i 2016 er brann, med omlag 11 prosent av hendelsene. Sammenlignet med 2015 har andelen grunnstøtinger økt noe, mens andelen kontaktskader har blitt redusert.

Antall forlis har gått ned sammenlignet med fjoråret. Mens det i 2015 var registrert 22 forlis, har direktoratet registrert 16 slike hendelser i 2016. Den siste femårsperioden har det i snitt skjedd 15 forlis i året.

Forlisene i 2016 fordeler seg på ti fiskefartøy, fem lasteskip og ett passasjerskip. Tolv av fartøyene var under 15 meter, mens de resterende fire var over 15 meter.

- Jobbes godt

– Det er positivt at tallet på ulykker går ned totalt, og det jobbes godt med dette i både næringen og direktoratet. Gode rutiner for sikker drift reduserer risikoen for ulykker, og vi i Sjøfartsdirektoratet har valgt sikkerhetsstyring som vårt fokusområde for 2017. Vi håper det arbeidet vil ha en positiv effekt på ulykkesstatistikken videre, sier Akselsen.