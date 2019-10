Flere tar løs på høstfisket

Flere fiskere i nord begynner å gjøre seg klar til førjulsfisket. Det merkes på omsetningen. Sist uke var ukeomsetningen i Råfisklagets distrikt over 100 millioner kroner igjen.

- Det er økt aktivitet i flere fiskeri i uke 41 som gjør at omsetningsverdien øker, skriver Norges Råfisklag i sin siste ukerapport.

Leveransene av fersk torsk, sei, hyse og kongekrabbe viser alle økt aktivitet. Snurrevadflåten har stått for den største økningen, men nå rører også lineflåten på seg, noe som er med på å løfte omsetningen.

Samtidig har man en økt aktivitet både på garn, jukse og not for seien. For fangsten av kongekrabbe er det Vest-Finnmark som bidrar mest til økningen i aktivitet.

Også andelen fryst råstoff er litt opp sammenlignet med uken før, i tillegg er det er landet fangster fra 10 båter siste uken som ikke er omsatt enda.

Samlet ble Råfisklagets omsetning i uke 41 på 105 ,4 mill kroner viser de foreløpig tall. Av dette sto ferskfiskomsetningen for 62,7 millioner kroner, mens fossenandelen var på 42,7 millioner kroner.

Sist uke var det forøvrig ingen utenlandske fartøy som leverte.