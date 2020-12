Flere tok ferien på sjøen

Flere valgte sjøen som feriemål i 2020. Antall nye båter i NOR-registeret økte med 17,5 prosent, mens eierskifter i det samme registeret økte med hele 42,5 prosent i forhold til i fjor.

– Når en ser den store økningen i både nyregistreringer og økningen i pantsatte verdier, er det ingen tvil om at 2020 har vært et godt år for fritidsbåtmarkedet, sier avdelingsdirektør Elisabeth Lingaas i Sjøfartsdirektoratet, som har ansvar for NOR-registeret (Norsk Ordinært Skipsregister). Båter mellom 7 og 15 meter kan frivillig registreres i NOR.

Hjemmeferie

Da korona-pandemien brøt ut, oppfordret norske myndigheter folk til å ta hjemmeferie. Turer i fjellet, i fjæra og i marka, turer med bobiler – og turer med båter. Og ikke minst slo båtene an, noe nettstedet Finn.no registrerte - til fulle.

Nå viser altså tallene fra Sjøfartsdirektoratet samme tendens.

- Ser en på perioden januar til august i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019, er det en økning på 17,5 prosent i tallet på nye fritidsbåtar i Norsk ordinært register (NOR). Dette utgjør 255 fartøy i 2020, mot 217 i 2019. Ser en på eierskifter totalt sett for NOR, ikke bare nye fartøy inn, så er økninga på hele 42,5 prosent. En stor del av eierskiftene dreier seg om fritidsfartøy, men her har en også enkelte segment av yrkesfartøy, skriver direktoratet.

Godt nytt for bransjen

Økt interesse for fritidsbåter er godt nytt for bransjen, som i flere år har merket konkurransen fra blant annet utenlandsreiser og bobilferier. I begynnelsen av pandemien var det og stor uro i fritidsbåtmarkedet, men dette endret seg når en så at ferieplanene for 2020 måtte legges om.

– Etter noen uker innså nordmenn at det ble norgesferie i år. Fra påska tok båtsalget seg opp igjen, og det har vært veldig godt salg gjennom hele sommeren, sier Leif Bergaas, daglig leder i bransjeorganisasjonen NORBOAT. Særlig båter i segmentet 4 – 9 meter og opp til 1,5 millioner kroner har vært i vinden. Flere båtforhandlere rapporterer om en salgsøkning på 20-30 prosent, noen sier de kunne solgt mer om det var båter å framskaffe fra produsentene.

En million fritidsbåter

Det er nå nærmere en million fritidsbåter i Norge. Utenom ferie og fritid er det mange som også benytter båtene til fiske og aktivt friluftsliv.