Flere topp-pakkere

Stadig flere fiskemottak er blitt topp-pakkere på skrei. Tidligere var det bare noen få.

Foto: Dag Erlandsden

Det går fram av Skreipatruljens oppsummeringen etter vintersesongen.

– Sammenligner vi med tidligere år har kvaliteten på kvalitetsmerket skrei økt, fastslår kontrollør Jan-Erik Jensen.

Fra Finnmark til Spania

Fra januar til utgangen av april har skreipatruljen kontrollert i overkant av 200 partier fra rundt 45 ulike pakkere. Kontrollene er gjennomført fra Finnmark i nord til Spania i sør, og patruljen er godt fornøyd med årets resultater.

– Tidligere hadde vi noen få topp-pakkere, men i år har flere hevet seg til samme høye nivå, sier Jensen.

God dialog

Han tror at dialogen mellom fiskerne og fiskekjøperne er en av årsakene.

– En god dialog mellom fiskere og fiskekjøpere er veldig viktig for å sørge for at fisken som pakkes til kvalitetsmerket Skrei får den riktige behandlingen helt fra den fanges til den landes.