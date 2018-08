Flyr høyt på Korea-markedet

Flybåren kongekrabbe til Sør-Korea sørger for solide eksport-tall. I juli økte volumet med hele 64 prosent og ble den beste sommermåneden noen sinne.

Norge eksportert 270 tonn kongekrabbe for 78 millioner kroner i juli. Det er en volumoppgang på 106 tonn eller 64 prosent og en verdiøkning på 34 millioner kroner eller 80 prosent fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 946 tonn kongekrabbe for 273 millioner kroner. Det er en volumøkning på ni prosent eller 79 tonn, og en verdiøkning på 16 prosent eller 38 millioner kroner. Sør-Korea og USA var de viktigste markedene for kongekrabbe i juli

Norge eksporterte 670 tonn reker for 51 millioner kroner i juli. Det er en økning på 26 tonn eller 4 prosent, mens verdien ble økt med 2,7 millioner kroner eller 6 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 5 250 tonn reker for 425 millioner kroner. Det er en volumøkning på 11 prosent eller 515 tonn, og en verdiøkning på 20 prosent eller 72 millioner kroner. Sverige og Finland var de viktigste markedene for reker i juli.