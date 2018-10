Flytende slakteanlegg for ørret og laks

Gir bedre fiskevelferd og større inntjening.

Hav Line Gruppen AS satser på bedre lønnsomhet gjennom miljøvennlig og mer fiskevelferdsrettet håndtering av oppdrettsfisk. Med nyvinningen ”Norwegian Gannet”, en 94 meter lang og 18 meter bred båt er de klar for fremtiden. om bord finnes et hypermoderne slakteanlegg for laks og ørret. Båten vil slakte laks direkte ut av oppdrettsmerdene og frakte den sjøveien ut i markedet, via Hav Lines anlegg i Hirtshals.

– Dette prosjektet er i det store og det hele er svært miljøprosjekt som blant annet gir mindre håndtering av fisken med redusert svinn, bedre fiskevelferd og bedre lønnsomhet. Fisken blir også hurtigere nedkjølt, noe som skaper lenger holdbarhet, gir bedre kvalitet på fisken og behov for mindre is i kassene. Dette gir mer fisk i kassene, gir mer økonomisk frakt og kommer hurtigere ut i markedet, forklarer Hav Lines administrerende direktør, Carl-Erik Arnesen til Moderne Transport.

Båten testkjøres for tiden i farvannet utenfor havnebyen Pasaia i spansk Baskerland. Før man endelig er klar for første oppdrag skal også ting finjusteres. Det er Bergen som blir hjemmehavn for denne båten som kalles fremtidens slakteskip.

Norwegian Gannet er drevet av en dieselelektrisk hybridmotor for redusert Co₂-utslipp. Motoren er bygget av Wartsila og er regnet som verdens mest energieffektive firetakters dieselmotor.