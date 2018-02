- Føler oss lurt av Cermaq

- Vi føler oss lurt. Det sier Øksnes-ordfører Karianne Bråthen (A) etter halvannet års forgjeves kamp for å få lakseslakteriet i Alsvåg solgt. Onsdag var siste arbeidsdag i bedriften.

- Vi er skuffet over Cermaq, som allerede i juni 2016 lovet at de ville forsøke å selge slakteriet så fort som mulig. Når vi vet at lokal bedrift Gunnar Klo AS har villet kjøpe, og at Cermaq har sagt at det ikke er penger det skal stå på, finner vi det høyst merkverdig at det går halvannet år uten at noe skjer. Nå mister vi 40 arbeidsplasser, og 15 av våre innbyggere har allerede meldt flytting til Steigen, sier hun.

Som kjent har Cermaq bygget et større sentralslakteri i Steigen og lagt ned avdelingene i Alsvåg og Skutvik. Planene ble kjent sommeren 2016 og de ansatte har siden da hatt en usikker tilværelse. Målet for kommunen var å få slakteriet solgt, slik at de ansatte kunne fortsette under nye eiere. Det har ikke gått, og nå flytter flere familier til Steigen.

- Gunnar Klo har lakseproduksjon og ønsker å drive videre. Da skulle saken være klar, og det er uforståelig for oss at man ikke har klart å komme i mål.

- Hva gjør dere nå?

- Vi arbeider med et brev til Cermaq, der vi sterkt oppfordrer ledelsen til å komme i havn med salget.

- Cermaq var tidligere eid av staten, nå er det japanske Mitsubishi som eier. Hva tenker du om det?

- Jeg tenker at det er viktig med lokalt eierskap i lokalsamfunn som Øksnes. Jo lengre unna beslutningstakerne sitter, dess mindre forståelse har de for de lokale problemstillingene. Her sitter beslutningstakerne på andre sida av jorda, og det er ikke bare enkelt å nå fram.