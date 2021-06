Følger på og øker makrellkvotene sine

Fiskeriministrene i begge landene har bestemt at de vil øke sin prosentdel av totalkvoten (TAC) på makrell som er satt til 852 284 tonn for 2021.

Island har nå satt sin makrellkvote på 140.627 tonn, noe som er 16,5% avtotalkvoten. Fiskeriminister Kristjan Thor Juliusson har signert på økningen og den er allerede rapportert inn til NEAFC, skriver Sildesalgslaget på sine nettsider.

Skal ha nye forhandlinger

Færøyene har økt sin kvote til 167.048 tonn som tilsvarer 19,6 prosent av totalkvoten på 852 284 tonn. Myndighetene sier økningen er i tråd med den norske økningen som kom i forrige uke. Færøyene har siden forrige avtale i 2014 hatt an andel på 12,6 prosent av totalkvoten. Den norske regjeringen har, grunnet manglende kyststatavtale, økte sin makrellkvote til 298.299 tonn forrige uke, noe som tilsvarer 35 prosent av totalkvoten. Den færøyske fiskeriminsteren Jacob Vestergaard sier at han håper kyststatene kan ha postive samtaler i høst da de skal samles for nye forhandlinger

Håper på ny avtale

Håp om kyststatavtale var også noe fiskeriminister Odd Emil Ingebrigsten hadde da han kunngjorde Norges økning forrige uke:

– Fra norsk side vil vi imidlertid fortsette å arbeide for en forvaltningsavtale som omfatter alle kyststater til makrellen. Ny forhandlingsrunde om forvaltning for 2022 og framover starter etter planen i løpet av høsten, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Kvoteøkningene fra Island, Færøyene og Norge betyr at de tre landne har satt kvoter tilsvarend 605 974 tonn, noe som tilsvarer 71 prosent av totalkvoten (TAC9 på 852.284 tonn som kyststatene ble enige om i desember 2020.

Nå gjenstår det å se hvilke kvoteandeler Grønland, EU og UK, som ny kyststat etter Brexit, vil sette seg.