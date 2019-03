Følger torsk med lyttebøyer

I Frakkfjord og Kjerringfjord i Vest-Finnmark er det nå satt ut lyttebøyer som skal registrere hvordan torsken i området vandrer. Fisken har fått akustiske merker som slår ut på bøyene.

Foto: Rune Nilsen / Havforskningsinstituttet

Lyttebøyene og merkene er første skritt i forskningsprosjektet som skal kartlegge om lakseoppdrett påvirker torskestammer – og hvordan slik påvirkning eventuelt skjer, skriver Havforskningsinstituttet.

– Gjennom lyttebøyene og de akustiske merkene får vi informasjon om torskens adferd og hvordan den bruker området, sier havforsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn.

Sammen med ekkolodd

I tillegg til å samle inn data om torskens bevegelser i Frakkfjorden via lyttebøyer og akustiske merker, skal forskerne også undersøke utbredelsen av torsk i området i gytesesongen med ekkolodd.

– Prosjektet skal gå over fem år. Frakkfjorden er spesielt viktig for oss, fordi det finnes planer om å etablere et lakseoppdrettsanlegg der. Dermed kan vi få undersøkt torskens adferd både før og etter etablering. Det vil gi oss unike data, sier Bjørn.

GPS under vann

– Systemet fungerer som et slags GPS-system under vann og krever ganske mange loggere (bøyer) på botnen fordi merkene har kort rekkevidde, forklarer Bjørn.

Torsken som merkes får det akustiske merket operert inn i bukhula, og deretter sender merket signaler hvert fjerde minutt i flere år. Lyttebøyene er fortøyd med jernlodd på bunnen av Frakkfjorden.

– Dersom noen får fisk med merke i buken, er vi svært takknemlig om merket sendes til oss.