- Føringstilskudd er ikke støtte til fiskerne, men til hele lokalsamfunnet

Fiskarlaget Vest peker i en uttalelse på at føringstilskuddet skaper store ringvirkninger.

Forslaget om å kutte tilskuddet til føringsordninga, og heller la næringa finansiere denne selv, vekker reaksjoner langs hele kysten.

Fiskarlaget vest skriver i en uttalelse at man har få fiskemottak igjen som kan ta imot fisk fra den mindre kystflåten i Hordaland og Rogaland, og at det er viktig at disse kan opprettholdes.

Fylkeslaget mener føringstilskudd ikke er et tilskudd til fiskerne, men et bidrag til å opprettholde fiskeriaktiviteten, og de ringvirkningene den har i samfunnene langs kysten. Laget nevner blant annet at fiskeriaktiviteten er med på å opprettholde bosetting, at den benytter lokale virksomheter som utstyrsleverandører, verksteder, bunkring, matbutikker, at de sponser lokal idrett og i tillegg betaler lokal skatt av personinntekt og rederi.

- Fiskeriaktiviteten bidrar også til verdiskapning i ved at ressursene i fjordene, og langs kysten, blir utnytta, jf. fokuset i meldinga fra Regjeringa om «Et kvotesystem for økt verdiskaping - en fremtidsrettet fiskerinæring MELD.ST. 32 (2018–2019)». Om man ikke viderefører ordninga med føringstilskudd via Statsbudsjettet kan det ha konsekvenser for muligheten til å fortsatt kunne drive kystfiske i distriktene, skriver Fiskarlaget Vest.