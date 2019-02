Første fangst til nytt anlegg

Staben ved Prima Protein bestod stresstester da Østerbris fikk æren av å levere den første kolmule-lasten til nye anlegget.

Foto: Privat

Daglig leder, Fredrik Andersen ved Prima Protein i Egersund, melder om en hektisk dag overfor Sildelaget. Men det var forventet.

-Det er mye nytt utstyr, med nye folk, som skal kjøres så vi forventet at det kom til bli en del start og stopp i løpet av første gjennomkjøring av anlegget med fisk, sier Andersen.

Prima Protein skal kjøre rundt 500 tonn med kolmule fra Østerbris og er godt fornøyd med at fabrikken, etter planen, nå er klar for kolmulesesongen.

-Nå jobber vi med å justere alle systemene på anlegget for optimalt bruk etter første fangst, så regner vi med å være i full produksjon og klar til å kjøpe mer fisk fortløpende, sier Andersen.