Første loddefangst på flere år til Værøy

Etter litt dårlig vær kom Vendla seg i fiske utenfor Island mandag kveld. Nå er de på vei til Norge og Lofoten Viking sitt anlegg på Værøy med 435 tonn islandslodde.

Det melder Sildesalgslaget.

Fikk et større kast

Lodda var tatt like nord for 64.30 graden og like utenfor 12-milsgrensen til Island.

– Vi hadde et større kast i går kveld og to mindre i natt, sier skipper Ole Morten Troland på telefonen på vei til Norge og Lofoten Viking med fangsten.

– Vi så en del lodde da vi kom bort søndag, men det var kuling i området så vi kunne ikke kaste, men det ble bedre vær i går. Vi fikk et bra kast i kveldingen og to mindre i natt da lodden slo seg mer utover, sier Troland.

Lodda de så var på vei sørover og for sørover, over grensen der norske fartøy ikke har lov å fiske.

Ikke hatt lodde på flere år

Størrelsen på lodden Vendla fikk ligger på 38-39 per kilo i snitt og rognmodningen har de målt til like over ti prosent.

– Vi lå sammen med 3-4 andre norske fartøy, de har nå trukket litt nordover for å lete etter lodde der, sier Troland som forventer å være fremme på losseplass i Lofoten torsdag.

Lorentz Hardy hos Lofoten Viking er spent på loddelasten.

– Vi har ikke hatt lodde på noen år så det er vanskelig å beregne hva prisen vil bli og hvilket marked den skal til. Vi får se når vi får fangsten her på torsdag og starter å pakke den, sier Hardy

– Mange flere på tur

Salgsleder Knut Halvor Møgster er spent på de neste dagene.

– Vi har fire båter på feltet der allerede, ni har tatt utseiling og mellom fem og syv av dem er nok fremme i løpet av neste døgnet. Så får vi håpe de finner lodden i områder vi kan fiske og at været holder seg, sier Møgster.