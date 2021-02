Første norske loddebåt i gang ved Island

Første norske båt skulle være fremme på feltene ved Island i helgen.

Det melder Sildesalgslaget.

– Siste melding fra Island er at Polar Amaraq var inne med 650 tonn lodde med snittstørrelse 38-40 per kilo og en rognmodning på rundt åtte prosent og lite åte, sier Kenneth Garvik, salgsleder ved Sildelaget.

– Denne fangsten var tatt øst av Island der toktfangstene gav grunnlag for kvotefastsettelsen, vi har og fått melding om at en av båtene som var nord for Island fikk fangst med lodde der størrelsen var 50 per kilo, altså mindre lodde, sier Garvik, men påpeker at det var rapport fra et av fartøyene. Island har hatt flere fartøy i sving på årets loddeleting.

Garvik sier at regelverket fra Islandsk og norske myndigheter er klar, det er små forandringer fra forrige gang, men med Covid-19 er det strengere regler for å gå i land på Island. Fartøyene skal ha fått regelverkene fra faglagene.

– Vi er i tett kontakt med Kystvakten der borte og Sildelaget vil styre utseiling som vanlig, sier Garvik.

Markedet vil ha lodde.

– Det er helt klart et sug i markedet etter lodde, sier Magnus Strand i Pelagia og påpeker at rett størrelse, modenhet på rogn og åte i lodda kan spille inn på prisen man kan forvente.

– 12-13 prosent eller mer på modenhet på rogn hadde vært bra. Det blir spennende å se hvordan fisket utvikler seg og markedet blir etter to år uten lodde fra Island, sier Strand