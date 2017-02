Første prisreduksjon på torsk

Den dynamiske minsteprisen ble fra fredag satt ned med 75 øre.

Foto: Dag Erlandsen

Dette er den første prisnedsettelsen siden Norges Råfisklag i høst innførte ordningen med dynamisk minstepris. Mens prisen tidligere ble fastsatt gjennom forhandlinger før sesongstart, skal prisen nå svinge hver 14. dag ut fra en matematisk formel som tar hensyn til hvilke priser som oppnås i eksportmarkedet kontra prisene som betales på kaia.

Slik ser prislista for torsk ut frem til 12. mars:

27.02-12.03 Art, tilstand og størrelse Pris (kr/kg) Pris (kr/kg) Sløyd uten hode Torsk over 6,0 kg 20,50 19,75 Torsk 2,5-6,0 kg 20,25 19,50 Torsk 1,0-2,5 kg 19,00 18,25 Torsk under 1,0 kg 16,25 15,50 Rund Torsk over 9,0 kg 13,37 12,87 Torsk 3,7-9,0 kg 13,20 12,70 Torsk 1,5-3,7 kg 12,37 11,87 Torsk under 1,5 kg 10,53 10,03 Levendetorsk Levendetorsk levert samfengt 17,20 16,70 Levendetorsk minst 2,0 kg 19,20 18,70 Levendetorsk 1,0-2,0 kg 12,20 11,70 Levendetorsk under 1,0 kg 8,70 10,03

Årsaken til nedgangen i den dynamiske minsteprisen er at snittprisen som betales til fisker for fersk og fryst torsk og sei har hatt en nedgang de siste to ukene.Til sammenligning var minsteprisen for torsk i samme størrelse som ovenfor 16,50 kroner på samme tid i fjor, noe som er 3 kroner lavere enn nå.

Mange steder har det hele vinteren vært betalt overpris for torsken, slik at diskusjonen om minstepris har hatt mindre praktisk betydning.