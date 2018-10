Første rene reketråler fra Vikna

Tross tøffere tider på rekefeltene i sør, knaller Kåre Huseby til med en fleske ny reketråler. Så har da også båten fått navnet «Optimist».

Tidligere denne måneden kunne nemlig Viknaslipen overleverte sitt bygg nummer 48 «Optimist» til reder Kåre Husebø på Sola.

Fiskebåten som er en ren reketråler er 10.98 meter lang, har en bredde på 4,70 meter og er konstruert av Marin Design, og går inn i serien MD 36 Fish. Totalsum for ferdig rigget fartøy endte på rundt 10 millioner kroner. Dermed krever det både dyktighet og arbeidsinnsats på rekefeltene i sør de kommende årene. Det holder ikke bare å være optimist for Husebø.

I løpet av de siste årene har verftet i Hansvika levert mange båter i denne serien. Dette er likevel det første fartøyet levert av Viknaslipen som er bygd som reketråler.

MD 36 er kompakte båter bygd for å kunne driftes av én mann, men har godkjenning for et mannskap på tre. Båten inneholder skipperlugar samt en tomannslugar.

