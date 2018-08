Første tokt for kronprinsen

Forskningsfartøyet "Kronprins Haakon" har startet sitt første forskningstokt, på jakt etter spor av global oppvarming i havområdet øst for Svalbard.

Foto: Gunnar Sætra

Det første toktet med det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» skal gå i området øst for Svalbard og er en del av Arven etter Nansen-prosjektet.

I dag stilte direktørene for Havforskningsinstituttet (HI), Norsk Polarinstitutt (NP) og UiT Norges arktiske universitet på brua om bord i «Kronprins Haakon» for å ønske toktdeltakerne vel av gårde. Havforskningsdirektør Sissel Rogne sa at ingenting er bedre enn at første toktet er en del av Arven etter Nansen, fordi alle «partshaverne» i «Kronprins Haakon» også deltar i Arven etter Nansen, melder Havforskningsinstituttet på sine internettsider.

– Både vi (Havforskningsinstittuttet) som skal drive båten, Norsk Polarinstitutt som eier og UiT som største bruker av fartøyet er alle sentrale aktører i Arven etter Nansen, sa Rogne under markeringa i dag.

Du kan følge toktet på forskning.no.