Første utenlandske æresmedlem

Russiske Vasilij Nikitin (70) er som første utlending utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Vasilij Nikitin har vært sentral i Fiskarlagets samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner.

Foto: Erik Jenssen

- Utnevnelsen av Vasilij Nikitin til æresmedlem i Norges Fiskarlag er en historisk hendelse. Aldri tidligere har en utlending vært innstilt til denne ærefulle utmerkelsen, som så langt har blitt 52 andre til del i Fiskarlagets 91 år lange historie, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Vasilij Niktin er utdannet sjømann fra sjømannskole i Murmansk. Han har en oimfattende karriere fra fiskerinæringen, som ble innledet som maskinist om bord i ulike fiskerifartøy og avsluttet som generaldirektør i Fiskeriindustriunionen i Nord.

Fiskerinæringen hadde en utfordrende periode etter Sovjetunionens fall. Næringen var fragmentert, men det lyktes Nikitin sammen med Vitalij Kasatkin, som vi også kjenner fra vårt samarbeid med russiske kolleger, å samle næringen i den organisasjonen som vi i dag kjenner som Fiskeriindustriunionen i Nord.

I dag er organisasjonen høyt respektert og en av våre to samarbeidspartnere i Murmansk. Det var i 2006 at Norges Fiskarlag innledet et samarbeid med Fiskeriindustriunionen i Nord og Organisasjonen for kystfiskere og oppdrettere i Murmansk oblast.

Dette samarbeidet er tuftet på tillit, vennskap og respekt mellom yrkesbrødre , samt utveksling av inngående kunnskap om hverandres forutsetninger for næringsutøvelse, styrker og utfordringer.

- Kunnskap og, ikke minst personlige relasjoner, er viktige suksesskriterier i så henseende. Gjennom sin posisjon i fiskerinæringa i Russland/Murmansk de siste tiår har Vasilij Niktin spilt en uvurderlig rolle i vårt samarbeid opp gjennom årene, sier Kjell Ingebrigtsen.

- Vi har lært ham å kjenne som en samlende person. Han er usedvanlig kunnskapsrik, noe som nok skyldes hans utrettelige søken etter ny kunnskap. Alle hans velbegrunnede innspill til samarbeidet bærer preg av å være godt forberedt, saklige, og i bunnen ligger en grunnleggende respekt for andre. Hans lune humor og gode historier har også vært av uvurderlig betydning, understreker Fiskarlagslederen.

- Tusen takk for at dere vurderer innsatsen vår så høyt, dette er en stor ære for meg. Tusen takk, kvitterte Nikitin etter å ha mottatt utmerkelsen.