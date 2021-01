- «Ført bak lyset» i varslingssak

Valgnemnda i Fiskarlaget ble ikke orientert om varslingssak, og innstilte mannen til toppverv. – Vi ble ført bak lyset, sier leder i valgkomiteen i Fiskarlaget, Stig Oldeide, til NRK.

Fiskeskipperen (66) fra Måløy er opprørt over måten ledelsen i Norges Fiskarlag har håndtert en alvorlig varslingssak fra en kvinnelig ansatt mot en sentral tillitsvalgt i Fiskarlaget.

– Det virker som om han det ble varslet om skulle vernes, sier Oldeide.

Kvinnen bak varselet hevder at hun ved flere anledninger i 2018 og 2019 ble utsett for seksuell trakassering av den mannlige fiskarlagstoppen. Varselet ble overlevert ledelsen i Fiskarlaget i september 2019 – i god tid før landsmøtet i november samme år.

Likevel ble ikke valgnemnda orientert.

Politiet har innledet etterforsking, og mannen som varselet gjelder har foreløpig trukket seg fra alle verv. Han har gitt beskjed om at han ikke er enig med kvinnens framstilling av saken.

– Burde visst

– Valgkomiteen burde ha blitt varsler, seier Brit Semner. Hun er ekspert i arbeidsrett og forfatter av boka «Diskrimineringsvern i arbeidslivet, ei handbok om likestillings- og diskrimineringslova».

Semner viser til Likestillings- og diskrimineringsloven paragraf 13 som handler om plikten til å forebygge og forhindre at det skjer seksuell trakassering i arbeidslivet.

– Ut fra det som er opplyst i denne saken virker det ikke som om ledelsen i Fiskarlaget har hatt tilstrekkelig kunnskap, og heller ikke håndtert varselet på en måte slik lovverket krever, sier ho.

Ferdig i januar?

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier til Kyst og Fjord at opplysningene fra NRK ikke er nye, men en del av sakskomplekset som nå er under gransking av advokatfirmaet Selmer AS. Landsstyret i Fiskarlaget engasjerte i fjor høst advokatfirmaet til å foreta en intern gransking av saken.

- Selmer er i gang med sitt arbeid, rapporten kan foreligge allerede i løpet av denne måneden, sier Jørgensen.