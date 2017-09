Fokus på leverandørene

Leverandørindustrien i fiskeri- og havbruksnæringa er i fokus i den nye eksportstrategien til regjeringa, som ble lagt fram hos Sjømatrådet i går.

Foto: Dag Erlandsen

Norges profil som ledende havnasjon skal styrkes i den nye eksportstrategien til regjeringa. Ikke bare sjømat skal eksporteres, nå kommer også leverandørindustrien i fiskeri- og havbruksnæringa, melder Sjømatrådet, som hadde fiskeriminister Per Sandberg på Tromsø-besøk i går.

- Vi må styrke Norge som vertsnasjon for investeringer, forskning og innovasjon. Hovedpoeng med strategien er å øke eksporten fra eksisterende næringer, men også legge til rette for nye, sier fiskeriminister Per Sandberg under framleggingen av regjeringens første strategi for eksport og internasjonalisering.

Verdenskjent for sjømat

Norge eksporterte varer og tjenester for 12590 milliarder kroner i 2016, olje og gass medregnet. Av dette stod norsk sjømatnæring i fjor for 91,6 milliarder, er med det vår nest største eksportnæring.

- Sjømat fra Norge er verdenskjent og ettertraktet, men havet er mer enn mat. Også norsk leverandørindustri til fiskeri- og havbruksnæringen har gode muligheter og er etterspurt vare, sier Sandberg.

Vil synliggjøre

Sandberg, som ble ønsket velkommen av Sjømatrådets administrerende direktør Renate Larsen, valgte seg Sjømatrådet som arena for framleggingen av den viktige meldingen. Behovet for å markedsføre sjømaten fra Norge er stadig gjeldende, så et tiltak i eksportstrategien blir å opprettholde den norske markedsavgifta til viktige fellesinvesteringer på vegne av næringa, heter det i referatet på Sjømatrådets hjemmeside. Sandberg peker samtidig på viktigheten av å effektivisere det Regjeringa kaller Team Norway, det vil si Innovasjon Norge, Sjømatrådet, Norwegian Energy Partners, Forskningsrådet og Utenriksstasjonene, for å gjøre næringslivet sterkere og mer synlig ute i markedene.

Ønsker investorer

Strategien omfatter flere tiltak for å styrke Norge som handelsnasjon, som å videreføre regjeringas europapolitikk, prioritere frihandelsavtaler med prioriterte land, etablere et eksportprogram for vekstbedrifter og jobbe for å få flere utenlandske investorer og gründere til Norge.