Fokus på plast

22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Det er et såkalt «Side event» og blir arrangert på Clarion Hotel The Edge i Tromsø sentrum. Seminaret er delt i to deler og varer totalt i halvannen time. Første del skal gi et inntrykk av hva slags miljøutfordringer plast i havet utgjør på ulike områder, mens del to vil presentere en del løsninger på håndtering av marint avfall.

Seminaret blir åpnet av fiskeridirektør Liv Holmefjord og konferansier er Liv Monika Stubholt fra advokatfirmaet Selmer.