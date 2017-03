Fokus på seismikk

Fiskarlaget setter fokus på seismikk. Og får respons så det holder. Over 70 påmeldte hittil.

Foto: Dag Erlandsen

Fiskeriminister Per Sandberg åpner det årlige seminaret «Fisk og seismikk», som i år er lagt til Tromsø. Arrangementet holdes 5.-6. april ved Radisson Blu Hotel i Tromsø. Påmelding innen 20. mars.

Per 10. mars er det klart at deltagerantallet har passert 70. Oljenæringa er rikt representert blant de påmeldte, men også fra forvaltninga og fiskerinæringa kommer det et betydelig antall deltakere.

Program for seminaret finner du her.

...og påmelding finner du her.