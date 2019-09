Fokuserte på fangst i fiskens matfat

Raudåte, kysttorsk og lodde. Arne Pedersen i Norges Kystfiskarlag tok opp problemstillingene rundt disse artene, da Kystfiskarlaget deltok på en fiskerikonferanse i Russland.

I forrige uke deltok Norges Kystfiskarlag på fiskerikonferansen «Særegenheter av fiske, fangst og foredling av biologiske akvaressurser i nordlige farvann» i Arkhangelsk i Russland, melder Kystfiskarlaget.

Raudåtefangst i gytefeltene

Arne Pedersen tok i sitt innlegg opp problemstillinger rundt det kystnære raudåtefisket og behovet for ny gjenoppbygningsplan for kysttorsken. Her pekte han på at dagens regjering i tillegg til å åpne opp for et kommersielt fiske på raudåta, har gitt tillatelse til høsting av startfôret til alt liv i havet midt i i skreiens gytefelt, hvor tettheten av nyklekte egg og larver av blant annet skrei er stor. Konsentrasjonen av raudåte er også stor i de kystnære områdene og dermed lettere å fange. Pedersens innlegg tok utgangspunkt i raudåtas betydning for økosystemet og konsekvenser dette på sikt kan få for fremtidig torskeforvaltning og de norsk-russiske fiskeriforhandlingene.

Har betydning for ressursgrunnlaget

Videre tok Pedersen for seg at forvaltningen av loddebestanden, raudåta og krill har betydning for ressursgrunnlaget fiskere kan høste av i årene som kommer. Spesielt framholdt han situasjonen for kysttorsken, og at Norge så langt ikke klart å lage en helhetlig plan for gjenoppbygningsplan for kysttorsk, til tross for at Det internasjonale havforskningsrådet har bedt Norge følge opp situasjonen.

Her mener Norges Kystfiskarlag at en ny forvaltningsplan må ta utgangspunkt i flere parameter enn fangstpress, og at forurensning og utslipp fra all næringsvirksomhet i sjø og fjordsystemene må være en vesentlig del å innlemme i en ny gjenoppbyggingsplan for kysttorsk.