Folkefest for Redningsskøyta

På selveste soldagen ble det markert at Øst-Finnmark har fått en ny ressurs i sikkerheten på havet.

Foto: Redningsselskapet

Mange mehamnværinger møtte frem da Redningsselskapet markerte åpningen av sin nye stasjon. Båten som nå skal bidra til økt sjøsikkerhet er RS Peter Henry von Koss, som er kjent for sin innsats for båtflyktninger i Middelhavet. Skøyta har de siste to årene reddet 6500 flyktninger, melder Redningsselskapet i en pressemelding.

Årsaken til at Redningsselskapet åpner ny stasjon i Øst-Finnmark er ifølge selskapet selv økt cruisetrafikk, økt petroleumsaktivitet og sjøtrafikk fra Asia.

Det var generalsekretær i Redningsselskapet, Rikke Lind som sto for den høytidelige åpningen av skøytestasjonen.

- Vi er svært glad for at Stortinget økte tilskuddet til Redningsselskapet slik at vi kunne realisere prosjektet om en ekstra redningsskøyte i Finnmark. Dette er en anerkjennelse av vårt viktige arbeid for bedre sjøsikkerhet i nordområdene og resten av landet, sier generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind.

RS Henry Von Koss

Stortingsrepresentant Steinar Reiten (Krf) var hovedtaler under arrangementet. Det var KrF som først foreslo å bevilge midler til tiltaket i sitt alternative budsjett for 2018. Forslaget fikk tilslutning i Stortinget som bevilget ti mill. kr. til en ekstra redningsskøyte i Finnmark i statsbudsjettet for 2018.

- Alle partiene snakker om at det er viktig å styrke beredskapen i nordområdene men ingen hadde spesielt konkrete forslag før Redningsselskapet kom på banen. For oss i KrF var det aldri noen tvil om at vi skulle støtte tiltaket om en ekstra redningsskøyte i Finnmark. Redningsskøytene er samfunnseffektive multiverktøy som går rett inn i operativ beredskap, sier Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF).

Stortingsrepresentant og leder i transport- og kommunikasjonskomiteen Helge Orten (H) avsluttet arrangementet. I tillegg var stortingsrepresentantene Siw Mossleth (Sp) og Bengt Rune Strifeldt (FrP), ordfører Trond Einar Olaussen (Ap) og fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) til stede under åpningen. Den nye skøytestasjonen er lokalisert på Industrikaia i Mehamn og selve kaiplassen er tilrettelagt av Gamvik kommune.