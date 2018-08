Folkemøte om kvotesystem

Fiskeridepartementet avholder det første av to folkemøter om prosessen med nytt kvotesystem i Alta tirsdag. Per Sandberg kommer ikke.

Foto: Dag Erlandsen

Fiskeridepartementet har lagt opp til flere folkemøter i anledning arbeidet med å utarbeidet nytt kvotesystem. Tidligere i vinter har Per Sandberg møtt folk og næringsaktører direkte, blant annet i Svolvær. Denne uka inviteres det til folkemøter i Alta 7. august og i Mandal torsdag 9. august.

Møtet i Alta blir ledet av statssekretær Veronica Isabel Pedersen (FrP).

Arbeidet med nytt kvotesystem skal munne ut i en stortingsmelding, som etter planen skal legges frem våren 2019.

- Vi har mange regler for hvem som kan fiske, hvordan og hvor mye de kan fiske. Dagens system er svært komplekst, lite fleksibelt og modent for endringer, mener Per Sandberg.

- Ambisjonen min er å er få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Vi ønsker at alle som er berørt skal ha mulighet til å si sin mening om hvordan dette systemet bør se ut i fremtiden, sier Sandberg.

På møtene vil det bli holdt en kort innledning, og deretter åpnes det for debatt. I tillegg til møtene i Alta og Mandal har det vært folkemøter i Svolvær og Ålesund.