Folkeopplysning om reisefisken

I en NRK-reportasje får forbruker-Norge stifte nærmere bekjentskap med begreper som «Hvitlaks» og «Nordøstatlanteren».

Foto: Illustrasjonsfoto, Findus

I den grad norske forbrukere har trodd at de bearbeidede fiskeproduktene de finner på supermarkedet utelukkende stammer fra norsk fisk, publiserte NRK i helga en opplysende reportasje.

Forbrukerne får her vite mer om de forhold folk i bransjen allerede er godt kjent med, ikke minst den store importen av billig industrifisk samtidig som høykvalitets fisk eksporteres ut. Reportasjen forteller også hva "Alaska pollock" er, og hvor langt den har reist for å havne på norske middagsbord. At det litt eksklusive råvarenavnet "Hvitlaks" egentlig betyr Vassild var nok også en ny opplysning for folk flest.