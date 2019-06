Folket vil ha mindre EU-makt i Norge

Flertallet mot norsk EU-medlemskap er solid. Motstanden mot EØS-avtalen er også betydelig, særlig om folk får valget mellom EØS og en handelsavtale.

Nei til EU konstaterer at folk vil ha mindre, ikke mer EU-makt i Norge. Vi savner en kunnskapsbasert debatt om hvordan Norges selvråderett kan styrkes.

En fersk meningsmåling fra Sentio viser at det norske folkets EU-motstand er solid. 64 prosent vil ikke at Norge skal bli medlem av Den europeiske union. Et klart flertall av de spurte (52 %) mener også̊ at EU allerede har for stor makt i Norge.

Denne makta blir i det vesentlige utøvd gjennom EØS-avtalen. Derfor er det et paradoks når 61,9 prosent likevel sier at de heller vil beholde EØS-avtalen enn å si den opp. Når folk får valget mellom EØS og en handelsavtale, blir tallene plutselig annerledes. Da vil 33 prosent ha en handelsavtale, mens 37 prosent vil ha EØS-avtalen.

Det mest oppsiktsvekkende er hva folk svarer når de får spørsmålet: Tror du det vil bli innført toll på norske industrivarer til EU hvis EØS-avtalen sies opp? Hele 59 prosent ja, 13 prosent nei og de resterende 28 prosentene vet ikke.

Svarfordelinga tyder på at myndigheter, media og utdanningsinstitusjoner har sviktet når det gjelder å gi befolkningen nødvendig informasjon og allmennkunnskap. EØS-avtalens artikkel 120 slår fast at den eksisterende frihandelsavtalen trer i kraft hvis Norge går ut av EØS. Denne frihandelsavtalen gir full toveis tollfrihet for industrivarer mellom Norge og EU. Hvordan kan da seks av ti nordmenn være overbeviste om det motsatte?

Tallenes tale tilsier at myndigheter og sentrale aktører i næringsliv, medier og politikk har skapt inntrykk av at norsk eksport vil møte tollmurer og knekke sammen uten EØS-avtalen.

Det er et alvorlig faresignal for vårt demokrati når landets mest meningsdannende informasjonskilder formidler et budskap om at Norge ikke har andre valgmuligheter enn EU-medlemskap eller en videreføring av EØS-avtalen. Påstanden er ikke bare usann, den er blitt en myte. Mindre makt til EU, er folkets klare tale. Det er et standpunkt som er uforenlig med EØS-avtalen, for ikke å snakke om norsk medlemskap i Den europeiske union.