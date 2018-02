For brede for snurrevad

Lengdebegrensningene i norsk fiskeflåte fører til stadig bredere fartøyer. Men blir sjarken for bred, kan det ende med trøbbel.

Departementet har igangsatt en prøveordning for at fartøy under 11 meter får fiske med snurrevad på en del utvalgte fjorder. I en artikkel i Kystmagasinet.no fremgår det at en rekke nyere 11-metringer er for brede til å få lov å delta i ordningen.

Departementet har nemlig slått fast at fartøyene ikke må være bredere enn 4,5 meter. Bare i Finnmark er det ifølge Kystmagasinet 13 slike fartøyer.