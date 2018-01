- For høye forventninger

Regjeringen overdriver forventete skatteinntekter fra oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det mener Verdens naturfond, WWF.

Foto: Dag Erlandsen

I Perspektivmeldingen har regjeringen beregnet de forventete samlede skatteinntektene til 89,6 milliarder kroner. WWF mener endringer i etterspørsel og pris kan gi så lave skatteinntekter som 1,5 milliarder kroner.

– Letetiden, tiden det tar fra et felt er funnet til det er i gang med produksjon av olje og gass er lang på norsk sokkel, ofte minst ti år. Det betyr at for oljefunn som gjøres i dag og i årene framover, er det priser på olje og gass fra rundt 2030 og framover som avgjør lønnsomheten, skriver organisasjonen i et brev til partilederne Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap).

Verdens naturfond og regjeringen er splittet i synet på framtidig etterspørsel etter og pris på olje og gass. Regjeringen legger til grunn stabilt høye olje- og gasspriser fram til 2060. WWF mener signaler og beregninger fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og andre organisasjoner tilsier et fall i oljeprisen etter 2030. Ifølge IEA kan oljeforbruket bli kuttet dramatisk etter 2030, fra 100 millioner fat per dag til i underkant 80 millioner i 2035.

WWF anbefaler de to partiene å prioritere fiskeri og reiseliv, og viser til at eksportverdien av hvitfisk i 2016 var 13,8 milliarder kroner.

– Å risikere naturverdier som vil gi evig verdiskaping fra fiskeri og turisme for petroleumsvirksomhet med svært usikre inntekter er en dårlig ide, heter det i anbefalingen.