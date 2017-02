- For kaldt og tungt arbeid

Sjømat Norge og flere fagforeninger har lansert en kampanje for å hente hjem foredlingsjobber til Norge. Men vil nordmenn ha disse jobbene?

Foto: Erik Jenssen

NRK har over flere dager satt fokus på et utspill fra Sjømat Norge og fagforeningene som går under paraplyen Industri Energi. Ifølge disse organisasjonene skaper norsk fisk 21.000 jobber i utlandet, mot bare 10.000 hjemme i Norge. Industri Energi ser for seg at nye jobber i fiskerinæringa kan være med å demme opp for jobber som blir borte i petroleumsnæringa.

Les utspillet fra organisasjonene her

Organisasjonene mener økt jobbskaping handler om både å flytte foredling av ferdigvarer hjem til Norge, men også i utnyttelse av biprodukter og annen ny industri man i dag bare har sett starten av. Men hvem skal disse arbeidsplassene være for? NRK har brukt Cermaqs lakseslakteri i Hammerfest som eksempel, og funnet at bare 8 av anleggets 65 ansatte er norske.

– Selv om Hammerfest er en by med 10 000 innbyggere, så er det vanskelig å få tak i mange nok arbeidstakere til disse jobbene, sier regiondirektør i Cermaq, Gunnar Gudmundsson til NRK.

Den latviske arbeideren Mareks Masteiko er ikke i tvil om hva årsaken er:

– Jeg snakka med mine norske naboer, og de vil ikke jobbe i fiskeindustrien. De miner det er kaldt og mørkt. De vil heller jobbe som rørlegger eller elektriker, forteller han til NRK.