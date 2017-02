- For mye dårlig fisk

Stor kvalitetsinnsats til tross; det meldes fortsatt om for mye dårlig norsk fisk ute i markedet.

Foto: Sjømatrådet

I en reportasje på NRK forteller den spanske importøren Alberto Alfonso at kundene hans begynner å bli mer og mer kresne på kvalitet, og at det er store deler av fisken fra Norge som rett og slett ikke møter forventningene.

– Bare tretti prosent av den norske torsken på markedet holder god nok kvalitet. Det gjøres ikke god nok jobb med kvaliteten fra norske fiskebruk, sier han til NRK.

Sjømatrådets fiskeriutsending i Madrid, Hildegunn Fure Osmundsvåg bekrefter inntrykket.

– Det er gjort undersøkelser fra Nofima som viser at bare 15 prosent av fisken har ypperste kvalitet. Så er det rundt 30 prosent som er ok, resten er egentlig ikke god nok, forteller hun til NRK.

Osmundsvåg mener det fortsatt er mye å gå på når det gjelder råvarehåndteringen fra hav til marked.

Og hun understreker at det er god lønnsomhet i god kvalitet.

– Vi jobber jo med å promotere norsk sjømaten på vegne av næringa, og ser at kvalitet betyr penger. Beregninger viser at den aller beste fisken betales med fem kroner mer for kiloet, sier Osmundsvåg til NRK.