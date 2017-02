For mye svovel

- For mye svovel i drivstoffet, fastslo Sjøfartsdirektoratet, som holdt tilbake russetråleren.

- Svovelinnholdet ble målt til 1,185%, vesentlig over det svovelinnholdet på 0,10 % som er tillatt i farvannet skipet befant seg i, skriver direktoratet, etter at inspektørene fra Sjøfartsdirektoratet hadde kontrollert fiskefartøyet som lå ved kai i Ålesund.

I tråd med det internasjonale regelverket for denne typen overtredelse ble fartøyet tilbakeholdt til rederiet kunne fremvise bankgaranti.

Håndholdte målepistoler gjør det enkelt for Sjøfartsdirektoratets inspektører å raskt foreta en analyse av svovelinnholdet i drivstoffet. Verdier over de tillatte gjør at prøver blir tatt for videre analyse og bekreftelse.

- Målepistolene gjør at vi kan ta flere kontroller raskere og enklere enn tidligere, og funnene viser at det er all grunn til å gjennomføre slike kontroller. Skipsfarten har stadig økende fokus på miljø, og svovel er et stoff som er skadelig for både miljø og helse, sier avdelingsdirektør Torbjørn Havnerås i Sjøfartsdirektoratet.