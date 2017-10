- For tynt grunnlag

Fisker Ronny Larsen fra Honningsvåg mener at regelverket for dumping av store kveiter er laget på et altfor tynt grunnlag.

Foto: Geir Johansen

Dersom de nye reglene om å dumpe kveite over 100 kilo hadde vært innført da Ronny Larsen fra Honningsvåg fisket kveite sist vår ville han ha gått glipp av 78.000 kroner i inntekt.

Fiskeridirektoratet bestemte at det fra mandag 9. oktober er forbudt å fiske kveite som er over to meter, eller over 100 kilo – fordi man vil forhindre at så stor kveite blir menneskemat. Årsaken er funn av PCB, dioksiner og høye kvikksølv-verdier i store kveiter som er undersøkt av Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning.

Den erfarne fiskeren fra Honningsvåg er oppgitt over de nye reglene:

- Her har man undersøkt fem kveiter sørpå, i et havområde som nok er langt mer forurenset enn hva havet er her oppe i nord. Så innfører man bare regler som gjør at - all storkveite ikke lenger skal kunne selges. Det synes jeg er både uholdbart og urettferdig, sier Larsen til Kyst og Fjord.

